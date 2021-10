Bordeaux (AFP). Bettencourt: l'ex-comptable maintient ses accusations contre MM. de Maistre et Woerth

L'ex-comptable de Liliane Bettencourt, Claire Thibout, a maintenu mardi ses accusations à l'encontre de Patrice de Maistre, assurant une nouvelle fois que l'ex-gestionnaire de fortune de la milliardaire lui avait demandé de l'argent début 2007 pour le remettre à l'ex-ministre UMP Eric Woerth, alors trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy. Claire Thibout, interrogée par visio-conférence depuis le TGI de Paris, a réaffirmé que M. de Maistre lui avait demandé, début 2007, 150.000 euros destinés à Eric Woerth et maintenu avoir donné 50.000 euros en liquide à cette fin. Selon l'ex-comptable, Patrice de Maistre lui a demandé "d'aller à la BNP" pour aller chercher "150.000 euros", précisant qu'il devait "remettre cette somme" à Eric Woerth. "J'étais un peu estomaquée", a commenté Claire Thibout, indiquant encore que n'ayant qu'un "accréditif de 50.000 euros", elle n'avait pas retiré plus. Visiblement tendue, mais combative, Claire Thibout a ensuite détaillé comment, selon elle, cet argent avait été remis le 18 janvier à Patrice de Maistre, chez Liliane Bettencourt. "J'ai remis devant Patrice de Maistre à Liliane Bettencourt une enveloppe avec 50.000, et Liliane Bettencourt a remis une enveloppe avec 50.000 euros à Patrice de Maistre. Puis je suis partie", a-t-elle déclaré. MM. de Maistre et Woerth, qui doit aussi être entendu mardi, ont reconnu un rendez-vous le 19 janvier. Mais ils nient toute remise d'argent à cette occasion. M. de Maistre dit avoir discuté d'idées pour la campagne présidentielle, notamment "sur les PME." Mis en examen au printemps 2013 dans le cadre de cette affaire d'abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt, Nicolas Sarkozy a depuis bénéficié d'un non-lieu. "Quelques jours plus tard Patrice de Maistre m'a dit () : +ça sert d'avoir des comptes en Suisse+. J?ai compris qu?il avait récupéré le reste en Suisse", a poursuivi l'ex-comptable. "Il m'a dit cela, je ne l'ai pas inventé. Je m'en rappelle comme si c?était hier", a insisté Mme Thibout. Selon elle, M. de Maistre ne lui a plus jamais demandé d'argent: "c'est pour cela que je m'en rappelle très bien". Dans une déclaration préliminaire lue devant le tribunal, Claire Thibout a fait état de sa "longue descente aux enfers" depuis l'éclatement de l'affaire. "Je sais que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire quand il est question d'argent et de politique", a-t-elle affirmé. "Tout a été fait pour essayer de me discréditer () Je suis à bout et j'ai peur, non pas d'affronter la vérité, mais que la justice ne reconnaisse pas ma bonne foi", a assuré l'ex-employée de la milliardaire. Claire Thibout a été mise en examen fin 2014 pour faux témoignage par un juge parisien, à la suite de plaintes de Patrice de Maistre et le photographe François-Marie Banier, principaux prévenus dans ce dossier.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire