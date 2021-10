Paris (AFP). Ligue 1: Lyon-Marseille-Paris, équation à trois inconnues

A l'abord du dernier tiers du championnat le suspense reste à son comble pour la course au titre, Lyon, le leader, disposant de deux longueurs d'avance sur Marseille (2e) et le Paris SG (3e). Passage en revue des atouts et des faiblesses de chacun. . Lyon a de quoi tenir LES PLUS: L'OL, qui a déjà joué deux fois Monaco et le PSG, bénéficie d'un calendrier favorable, d'autant qu'il n'a plus que le championnat à disputer. Le club de Jean-Michel Aulas sait aussi qu'il peut s'appuyer sur un grand gardien, Lopes. Prépondérant dans la remontée au classement, il a été déterminant dimanche contre Paris pour préserver le nul (1-1) et, de fait, la première place. Enfin, l'OL va enregistrer le retour de Lacazette d'ici deux semaines contre Nantes. Lyon n'a gagné aucun des cinq matches de L1 disputés cette saison sans le meilleur buteur du championnat (21 réalisations). LES MOINS: Même si l'OL a récupéré Bédimo et Koné après la CAN, l'absence en défense centrale de l'expérimenté Bisevac jusqu'à la fin de saison est un handicap. Quand il joue, Gourcuff hisse le niveau de jeu de l'équipe, mais l'incertitude plane toujours sur son état de santé et sur sa capacité à enchaîner les matches. Il faudra gérer trois matches d'affilée à l'extérieur fin février début mars, à Lille, Montpellier et Marseille. . Marseille doit s'accrocher LES PLUS: Dans le sillage d'Ocampos, prêté par Monaco et déjà buteur samedi à Rennes (1-1) pour sa première, l'attaque marseillaise peut retrouver un peu d'allant. Incapable de gagner depuis quatre mois à l'extérieur, l'OM peut aussi compter sur son public rugissant pour accueillir Lyon, Paris et Monaco. "Ne gâchez pas tout", "Réagissez" Le Vélodrome a d'ailleurs titillé l'ego des Olympiens lors des récentes réceptions de Guingamp et d'Evian. LES MOINS: Le niveau de jeu de l'OM s'appauvrit de semaine en semaine, avec en point d'orgue une première période indigne d'un prétendant au titre, dans l'implication comme dans le jeu contre Rennes, une semaine après un match anémique contre Evian/Thonon (1-0). A l'image de Gignac, en proie au doute, et de Payet, en dedans par rapport au début de saison, les Marseillais pêchent aussi au niveau individuel. Imbula ou Thauvin ne sont pas plus exempts de mauvais choix. Marcelo Bielsa n'a en outre aucune alternative sur le banc, et retrouve ses deux cadres partis à la CAN, Nkoulou et André Ayew, dans un piteux état. Le Camerounais est touché au genou et le Ghanéen, défait en finale aux tirs au but, était inconsolable dimanche. . Paris doit se multiplier LES PLUS L'atout le plus évident du Paris SG, c'est son effectif. Paris a les meilleurs joueurs. Le seul souci est qu'ils en sont eux-mêmes tellement convaincus qu'ils oublient parfois d'en faire la preuve sur le terrain. Mais dès que Paris accélère, comme en deuxième période à Lyon, cela va trop vite pour l'ordinaire de la Ligue 1. "On voit que les Parisiens mettent la surmultipliée", a résumé l'entraîneur lyonnais Hubert Fournier. Sur le plan individuel, la défense a retrouvé beaucoup plus de tranchant grâce à Marquinhos et à la réaction de Thiago Silva. Et sans être à 100%, Ibrahimovic reste un atout unique en L1 au rayon offensif. LES MOINS Aux côtés du Suédois, en revanche, Cavani est loin du compte et Lucas a disparu depuis deux matches. Vivement le retour de Pastore (mollet). Paris a par ailleurs un calendrier compliqué avec des déplacements chez tous les "gros" du championnat. Après Saint-Etienne et Lyon, il doit encore jouer à Monaco, Bordeaux et Marseille. Toujours en course sur les quatre tableaux, les Parisiens voient en outre arriver le double choc contre Chelsea. Difficile de prévoir quel impact il aura sur la suite. Une élimination allégerait le calendrier mais installerait une immense pression autour de Blanc et des cadres. Une qualification pourrait détourner l'attention des compétitions domestiques.

