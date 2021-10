Sud-Manche : Fêtez la Saint-Valentin à la soirée Twin à La Bazoge

L'association Twin fête l'amour et la Saint-Valentin ce samedi 14 février à la Bazoge dans le Sud-Manche. C'est la première soirée-concert de cette année 2015 pour l'association. L'objectif est de délivrer un message de paix et d'amour dans une ambiance pacifique, musicale et de fêter comme il se doit le rendez-vous des amoureux.

Pratique : Tarif gratuit, rendez-vous à 23h00. Retrouvez toutes les infos ici

Ecoutez Mathias, de l'association Twin.