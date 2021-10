Le duo féminin pop composé de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada a dévoilé son second album "A bouches que veux-tu" en novembre dernier. Ces deux femmes à la voix de sirènes et aux textes décalés étaient de passage au Normandy à Saint-Lô, le jeudi 5 février.

Avec élégance, énergie et fraicheur communicative, ces deux drôles de dames ont dévoilé une prestation envoûtante et dansante qui a conquis un public enthousiaste.

Revivez les moments forts de la soirée en photos.