Sortir dans la Manche : lundi 9 février

Jusqu'au 1er mars, la Ville de Cherbourg-Octeville et ses partenaires lancent un jeu-concours dans le cadre de la Charte de la vie nocturne, "Devenez les dieux des nuits de votre ville". Objectif : créer les 10 commandements du parfait noctambule. A gagner : des entrées dans les discothèques partenaires avec boisson sans alcool et ton slogan sur des supports de communication. Retrouvez toutes les infos sur www.ville-cherbourg.fr

Mercredi, à Avranches, la ludothèque organise sa fête du jeu «Venez à l'abordage sur l'île Graine de soleil». Au programme : chasse au trésor, jeux de construction et jeux symboliques. Une animation réservée aux enfants de 0 à 6 ans. Rendez-vous ce mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. L'entrée est libre et gratuite.

Samedi c'est la Saint-Valentin, l'occasion rêvée de passer du bon temps avec votre partenaire et ça démarre avec la déco choisie pour votre table. Pour le repas, retrouvez des idées de recettes sur tendanceouest.com