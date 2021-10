Malgré l'interdiction, l'épicier vend de l'alcool après 22h

A 22h50 ce jeudi soir, trois hommes rentrent dans une épicerie rue Cauchoise. Ils en ressortent avec des sacs plastiques contenant de nombreuses canettes de bières. Or, un arrêté municipal pris le 29 octobre 2014 interdit la vente d'alcool dans l'hyper centre-ville rouennais entre 22h et 6h du matin.

La Compagnie Départementale d'Intervention (CDI), qui patrouille à ce moment là, décide donc de contrôler les trois hommes âgés de 18, 21 et 23 ans. Ils sont entendus librement et montrent ce qu'ils ont acheté mais n'ont pas reçu de ticket de caisse de l'épicier. L'épicier, lui, ne reconnaît pas avoir vendu de l'alcool. Il devrait être verbalisé et recevoir une amende.

A 23h30 le même soir, un homme ressort d'une épicerie rue du Renard avec des bouteilles de vins. La CDI l'entend librement et contrôle ensuite le gérant, qui devrait lui aussi être verbalisé.