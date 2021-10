Paris (AFP). Le déficit commercial de la France en baisse de 11,5% en 2014

Le déficit commercial de la France s'est établi à 53,8 milliard d'euros en 2014, en baisse de 11,5% par rapport à l'année précédente, ont annoncé les Douanes vendredi. Les importations ont diminué de 1,6%, à 491,1 milliards d'euros, tandis que les exportations ont légèrement progressé de 0,1%, à 437,3 milliards d'euros. "Le déficit commercial se réduit pour la troisième année consécutive", a observé Matthias Fekl, secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, dans un communiqué. Le solde s'est amélioré de 27,8% depuis le record abyssal de 2011 (74,5 milliards d'euros). L'amélioration constatée en 2014 "découle de la baisse des importations d'énergie, elle-même liée à la baisse du prix du pétrole et à une diminution des quantités importées au cours de l?année", précise M. Fekl. Depuis l'été dernier, les prix du brut ont chuté d'environ 60%, allégeant considérablement le coût des importations. Le déficit hors énergie a en revanche augmenté de près de 35%, à 16,7 milliards d'euros. Les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique ont notamment dégagé de moindres excédents qu'en 2013, indique le secrétaire d'Etat. A l'inverse, l'excédent des produits chimiques, parfums et cosmétiques "s'est accru de plus de 15%", à 10,8 milliards d'euros et l'aéronautique a dégagé "un nouvel excédent record" de 23,6 milliards d'euros. Les parts de marché mondiales de la France se sont stabilisées à 3,1% des échanges mondiaux, grâce notamment à l'augmentation des exportations vers la Chine et la Corée du Sud et malgré "un repli" des ventes vers le Brésil, l'Inde, la Russie et la Turquie. "Les perspectives pour 2015 devraient être soutenues par la baisse récente de l'euro et du prix du pétrole", a ajouté M. Fekl, tablant également sur une baisse du déficit hors énergie.

