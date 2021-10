L'Avant Match JS Cherbourg / HBC Nantes : "Gagner serait plus qu'un exploit"

: Undefined offset: 2 inon line

"Les supporters doivent comprendre que c'est une énorme tâche qui nous attend ce vendredi 6 février face à Nantes" annonce d'emblée Sébastien Leriche, le coach de la JS Cherbourg.

Après avoir sorti Rennes au tour dernier, la JSC écope d'une "grosse cylindrée" en 16e de finale de la Coupe de France de handball, le HBC Nantes. Cette formation évolue depuis 2008 en LNH, l'élite du hand français. Elle comptera ce soir dans ses rangs 7 internationaux de retour du Qatar, où se tenaient les championnats du monde. Parmi eux, Igor Anic, l'un des Experts sacré champion avec l'équipe de France.

Le Quevilly du hand

Cependant, les Cherbourgeois espèrent que cette trêve internationale tournera à leur avantage. "C'est une période propice pour les affronter car beaucoup de Nantais étaient absents pendant la préparation de mi-saison. Même si ce match de coupe n'est pas le plus important dans l'ordre des priorités, il faudra essayer de résister le plus longtemps possible. Si l'on peut être le Quevilly du hand et battre une LNH, pourquoi pas... Tout en évitant d'y laisser des plumes pour le championnat" :

Sans pression

Dans une salle Chantereyne pleine à craquer, il faudra selon Malik Boubaiou "simplement jouer, sans se poser de questions. Il faut laisser parler les automatismes". Celui qui a déjà vécu une demi-finale de coupe avec Nîmes affirme prendre le match "comme un autre".

Rabah Soudani, seul Cherbourgeois présent au mondial de handball, est sur la même longueur d'onde. "Ces joueurs ont deux bras, deux jambes, comme nous. Hors de question de leur déballer le tapis rouges, marquent 10 buts et puis s'en vont... On essayera d'aller les chatouiller" :





Le champion français Igor Anic a en tout cas confié à nos confrères de 20 Minutes :

"C'est presque plus difficile de jouer à Cherbourg en Coupe de France qu'une finale de Mondial contre le Qatar." Igor Anic, champion du monde

Pratique. JS Cherbourg vs Nantes, 20h30, salle Chantereyne. Encore quelques dizaines de places disponibles en passerelle