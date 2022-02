SORTIR EN REGION: mardi 4 Janvier

Musique classique ce soir à Caen. Au petit auditorium, vous entendrez la sonate en si mineur de Franz List. C'est gratuit et c'est à 19h.

Et puis au grand auditorium, Franz List et César Franck seront joués pour un récital au piano. C'est au profit de l'association autisme de Basse Normandie. Pour chaque billet acheté, au tarif de 11 à 18¤, 3 seront reversés à l'association.



Il y a du théâtre aussi aujourd'hui:

A Cherbourg, c'est tatouage, une pièce de théâtre musicale. Au programme tangos argentins, musique cubaine, espagnole, hollywoodienne ou encore du Bowie. C’est à découvrir au théâtre de la butte à 20h40.

A Caen, « Ca déchire! » C’est ce que vous pourrez voir au Panta théâtre. Une partition inachevée pour 2 acteurs, 5 auteurs, des caisses de bière vides et une guitare électrique. RDV ce soir à 20h30.



A Caen également ce soir, débutez l'année au son de la musique irlandaise. Violons , flutes et cornemuse irlandaise seront de sortie. C'est au BAM , rue des jacobins à partir de 21h.