Circulation toujours difficile en Normandie

La circulation est encore délicate par endroits en Normandie. Les averses de neige et de grésil et l'apparition de plaques de verglas rendent la chaussée glissante dans le centre et Sud Manche, sur une grande partie du calvados et une très grande partie de l'Orne. Comme souvent, il faut être particulièrement vigilant sur le réseau secondaire.