Nice (AFP). En garde à vue, Moussa Coulibaly évoque sa haine des militaires et des juifs (source proche)

Moussa Coulibaly, qui a agressé mardi trois militaires à Nice devant un centre communautaire juif, a évoqué mercredi pendant sa garde à vue sa haine de la France, de la police, des militaires et des juifs, selon une source proche de l'enquête. Le jeune homme de 30 ans, qui se serait radicalisé depuis 2011, doit par ailleurs être transféré "jeudi après-midi" à Paris pour y poursuivre sa garde à vue, selon cette source. Mercredi, s'exprimant très sporadiquement après avoir longtemps gardé le silence, il a aussi déclaré qu'à ses yeux, les musulmans étaient persécutés dans le monde. Refoulé il y a une semaine de Turquie et surveillé par les services de renseignement français, il séjournait depuis son retour le 29 janvier à l'hôtel Azurea, près de la gare de Nice, où les enquêteurs ont notamment trouvé une prière écrite de sa main adressée à Allah. Mais le jeune homme, qui pourrait avoir agi de manière totalement isolée, n'a pas révélé mercredi s'il savait que les militaires agressés étaient en faction devant un centre communautaire abritant discrètement, dans une cour en retrait de la rue, le Consistoire israélite de Nice, Radio Shalom et une association israélite. Sa garde à vue peut durer 96 heures dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.

