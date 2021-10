Monaco (AFP). Coupe de la Ligue: favori contre Bastia, Monaco veut pas se manquer

Monaco, sur une série de 13 rencontres sans défaites (10 victoires et 3 nuls toutes compétitions confondues), accepte le statut de favori pour la réception de Bastia en demi-finale de Coupe de la Ligue, mercredi soir, tout en restant vigilant. "On sera favori", assume Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque en évoquant la rencontre. "Mais, cela doit se justifier sur le terrain", enchaîne-t-il prestement. Le technicien portugais sait que la marge de son équipe, à la défense de fer mais à l'attaque parfois inefficace, n'est pas aussi importante que sa série d'invincibilité peut le laisser croire. En 2015, Bordeaux et Lyon (0-0 à chaque fois), ont d'ailleurs mis en échec ses hommes à domicile. "Durant les 15 premières minutes, Lyon a été très fort et on n'a pas su tenir le ballon", reconnaît-il en référence au match de championnat de dimanche dernier. "Lorsque la construction adverse est très basse, il est parfois difficile de presser haut. Mais en fin de match, Lyon n'est plus sorti de ses 30 mètres." Son capitaine Jérémy Toulalan estime, lui, que Monaco "a été bien meilleur que Lyon, physiquement et dans le jeu, en deuxième mi-temps". "Même si ce n'était pas un grand match, on aurait mérité de l'emporter", juge encore l'ex-Nantais. Toujours est-il que Monaco ne l'a pas fait et que son équipe se retrouve à sept points du podium. "Etre premier paraît aujourd'hui impossible", estime-t-il. "Pour la troisième place, il y a un petit espoir. On va essayer de faire le maximum. Peut-être aura-t-on une surprise." En attendant, la Coupe de la Ligue peut permettre d'accéder à une coupe continentale. Même si une victoire finale dans cette compétition n'offrira qu'un tour préliminaire en Europa League. Ce n'est pas négligeable pour le club princier. L'ASM est donc mobilisé sur l'événement, jugé prioritaire en haut lieu. - Toulalan: 'On nous craint plus' - "Aller en finale est très important pour le club", lance Jardim. "Et puis, je ne sais pas si beaucoup, au club, sont déjà allés au Stade de France." Toulalan va plus loin et veut remporter "le seul trophée qui (lui) manque en France". Dans un Stade Louis-II où se rendront plus de 2000 supporteurs corses, les Monégasques devront, une fois de plus, puiser au fond d'eux pour l'emporter. "J'espère quand même qu'il y aura aussi des Monégasques", sourit Toulalan. "La motivation est là, glisse-t-il. C'est une demi-finale. Si les joueurs ne sont pas motivés pour aller en finale, ça serait dramatique." Pour cela, Monaco, qui marque toujours très peu, devra savoir aussi se faire violence dans le jeu. Le verrou bastiais sera d'autant plus compliqué à faire sauter que l'ASM est privé de Ferreira Carrasco. "Bastia qui a battu Paris, est meilleur qu'il y a deux mois", estime Jardim. "C'est plus compact, avec un meilleur état d'esprit. Eux aussi auront l'ambition de la finale. Ce sera comme un match de championnat. Ils fermeront et joueront le contre." En cela, son analyse diffère de Toulalan. "Bastia est là pour gagner", conclut le capitaine monégasque." La Coupe, c'est différent du championnat. Je ne suis pas sûr qu'ils seront là pour défendre et ne pense pas qu'ils vont nous attendre."

