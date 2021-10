Athènes (AFP). Aube dorée: 72 personnes renvoyées devant la justice grecque

Le conseil des juges de la cour d'appel d'Athènes a renvoyé mercredi devant la justice 72 personnes, dont la direction du parti néo-nazi Aube dorée, pour y répondre de "participation à une organisation criminelle". Après quinze mois d'une enquête qui a commencé après le meurtre en septembre 2013 d'un musicien antifasciste par un membre d'Aube dorée, sont renvoyés devant un tribunal le fondateur et dirigeant du parti Nikos Michaloliakos, les principaux cadres et ex-députés de cette formation, et des dizaines de sympathisants de ce parti connu notamment pour ses exactions violentes contre des immigrés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire