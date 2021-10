Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: 12 morts en 24 heures, un hôpital à Donetsk bombardé

Douze personnes ont été tuées dans l'est de l'Ukraine en proie à une rébellion séparatiste prorusse, dont quatre civils dans un hôpital bombardé mercredi dans le fief rebelle de Donetsk, selon l'AFP et des sources officielles. Un journaliste de l'AFP a vu trois corps de civils gisant devant l'hôpital touché par les bombardements dans le district est de la ville. L'un des corps reposait sous une couverture devant l'hôpital N°27, dont les fenêtres ont été soufflées par l'explosion, tandis que deux autres gisaient devant un immeuble d'habitation touché, à proximité de l'hôpital. Les autorités séparatistes de Donetsk ont fait état de quatre civils tués dans ce bombardement, trois à l'extérieur de l'hôpital et un à l'intérieur. Ces quatre morts s'ajoutent à quatre civils tués dans l'est du pays au cours des dernières 24 heures, selon des bilans annoncés mercredi matin par Kiev et par les autorités séparatistes. L'armée ukrainienne a pour sa part fait état de quatre soldats tués et 25 blessés en 24 heures, selon le porte-parole Andriï Lyssenko.

