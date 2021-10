Le championnat de France de Horseball s'arrête à Saint Lô

Samedi et dimanche, grand spectacle à Saint Lô avec le championnat de France de Horseball qui fait étape!

Plusieurs divisions du championnat sont présentes et à chaque fois, des normand à supporter avec les équipes masculines et féminines de Coutainville et aussi l'équipe masculine de Rouen.

Rendez-vous de 8h30 à 19h pour voir tous les matchs. Le programme complet est sur coupdenvoi.net ou www.horse-ball.org

Ecoutez Sernin Pitois, organisteur et joueur, nous présenter cette étape Saint Loise: