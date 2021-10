Prévisions météo et transport scolaire dans la Manche

Le ciel est très nuageux et souvent pluvieux avec même de la neige dans la soirée du mardi 3 février sur le Cotentin. Cette zone pluvieuse se décale lentement vers le sud, arrosant le Saint-Lois et le Coutançais en fin de nuit, souvent sous forme de neige, pouvant donner une couche au sol de 1 à 3 cm par endroits.

En fin de nuit, des éclaircies reviennent sur le nord du département. Plus au sud, le temps est plus clément et plus froid, avec un risque de formation de plaques de glaces sur les routes restées humides.

Le vent de Nord-Est, faible dans le sud-Manche, devient modéré à assez fort sur le Cotentin, avec des rafales de 60 km/h sur la côte Nord.

Les températures minimales s'abaissent entre 0 et -3 degrés du centre au sud-Manche, entre 0 et +4 sur le Cotentin.

Mercredi, giboulées de neige et vent de nord-est

Le début de journée est froid, avec de nombreuses gelées, et des sols parfois glissants. Des giboulées de neige se produisent du centre au sud-Manche le matin, pouvant localement blanchir les sols, mais donnant tout au plus 2 ou 3 cm par endroits. Elles peuvent se produire sur l'ensemble du département l'après-midi, mais avec la hausse des températures, le risque de neige disparait, et c'est de la pluie qui tombe.

Le vent de Nord-Est, modéré ou assez fort, est bien sensible sur les côtes Nord et Est du Cotentin.

Les températures maximales atteignent 4 à 6 degrés.

Le transport scolaire et les lignes régulières fonctionneront mais il existera un risque de perturbations pour les transports scolaires et les lignes express Manéo. Les transporteurs seront amenés à juger par eux-mêmes demain matin si les conditions le nécessitent, d’assurer ou non le circuit prévu. Il est rappelé aux parents des enfants empruntant les cars scolaires de s'assurer de la prise en charge effective de leurs enfants aux points d'arrêt.

Source : Conseil général de la Manche