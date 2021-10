Les transports scolaires perturbés dans la Manche mardi

La neige et le verglas devraient de nouveau être au rendez vous des automobilistes ce mardi 3 février dans la Manche. Les prévision de météo France faisant état de possible chutes de neige dès ce lundi soir et des températures négatives la nuit prochaine, le conseil général a pris les devants concernant les transports scolaires.