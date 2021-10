La Haye (AFP). Génocide: Serbie et Croatie renvoyées dos à dos par la justice internationale

Ni les Serbes ni les Croates n'ont commis de génocide pendant le conflit qui les a opposés de 1991 à 1995, a jugé mardi la Cour internationale de Justice, verdict que les parties ont accepté à contrec?ur tout en s'engageant à ?uvrer en faveur d'un avenir pacifique dans les Balkans. "Le génocide présuppose l'intention de détruire un groupe", a souligné le président de la CIJ, Peter Tomka, au cours d'une audience publique à La Haye, où siège l'organe judiciaire le plus élevé de l'ONU. Or, a-t-il soutenu, si les deux parties ont bel et bien commis des crimes graves, l'intention de "détruire" l'autre groupe ethnique n'a pas été prouvée. Les faits semblent plutôt suggérer une intention de "déplacer par la force", selon lui. La proclamation d'indépendance de la Croatie (ex-Yougoslavie) en 1991 a été suivie d'une guerre avec des sécessionnistes serbes soutenus par Belgrade. Le conflit a fait environ 20.000 morts. Ultérieurement, la Croatie a porté plainte pour génocide pour des faits remontant au début du conflit tandis que Belgrade a rétorqué avec une plainte pour génocide commis pendant l'opération croate dite "Tempête" qui a mis un terme à la guerre. - "Paix durable" - Zagreb et Belgrade ont regretté le rejet de leurs plaintes croisées et tenté de trouver dans le jugement des éléments soutenant leurs causes. "Nous sommes mécontents de la décision de la Cour mais nous l'acceptons d?une manière civilisée", a déclaré à Zagreb le Premier ministre croate Zoran Milanovic, selon lequel le jugement a établi ce que nous savons tous, à savoir que des crimes de guerre graves et un nettoyage ethnique ont été commis" contre des Croates. Côté serbe, le président Tomislav Nikolic a tenu à préciser que "le verdict de la CIJ n'avait pas répondu entièrement à nos attentes" () mais a fait valoir que la CIJ avait établi "que les forces croates avaient commis des crimes de masse contre la population serbe en Croatie". Mais les deux gouvernements se sont également engagés en faveur de la paix. Le président croate Ivo Josipovic a par exemple soutenu à Zagreb qu'"il revenait aux hommes politiques de bâtir de bonnes relations entre les Etats". A Belgrade, le président Nikolic a déclaré : "j'espère qu'à l'avenir, la Serbie et la Croatie auront la force de régler en commun tout ce qui entrave la possibilité d'instaurer une période de paix durable et de prospérité dans notre région". Les deux parties se sont notamment engagées à oeuvrer pour élucider le sort de quelque 1.600 personnes toujours portées disparues depuis la fin de la guerre. Les pays voisins ont de la sorte fait écho à la décision de la CIJ, dans laquelle les juges ont appelé les deux pays à s'asseoir à la même table et à assumer leurs responsabilités, notamment par égard pour les victimes de la guerre. - "Il n'y a pas de réconciliation" - L'ONG Amnesty International a de son côté appelé les autorités serbes et croates à s'assurer que les crimes commis des deux côtés soient punis et à rendre justice aux victimes. Pour Danijel Rehak, responsable d'une association regroupant des anciens détenus croates dans des camps serbes, le verdict est "l'expression de la volonté des grandes puissances, qui décident du sort des petites nations sans tenir compte de la réalité".

