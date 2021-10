[Insolite] Des boîtes de Monopoly avec de véritables billets

Le Monopoly existe depuis 1935 et souffle donc ces 80 bougies cette année. Pour fêter cette nouvelle décennie la célèbre marque Hasbro a décidé de faire profiter ses joueurs de vrais billets en euros en plus des coupures factices.

Au total ce sont 30 000 boîtes de jeu estampillées « spécial anniversaire » mises en ventes dont 69 sont livrées avec une enveloppe de 150 euros en espèces (5 billets de 10 euros + 5 de 20 euros), 10 autres contiennent 300 euros (1 billet de 100 euros + 2 billets de 50 euros et 5 de 20 euros), enfin la boîte "Gold" renferme l'équivalent des billets d’un jeu de Monopoly, c'est à dire 20 580 euros (41 billets de 500 et 1 de 50, 20 et 10 euros).

Sachant qu'en France 500 000 boîtes de Monopoly se sont vendus l'an passé, la probabilité de tomber sur la boîte jackpot est mince mais les chances sont tout de même démultipliées comparé au Loto ou à l'Euromillions.

Confucius disait "La chance est un hasard qui se provoque", à vous de juger si la démarche en vaut la peine.