Les notaires donnent du conseil gratuit au Bar de l'Etoile à Cherbourg

Pour les notaires, montrés du doigt comme d'autres sprofessions juridiques, l'objectif est de rendre plus accessible leur conseil juridique gratuit. Ils pratiquent ce service toute l'année dans leurs études respectives depuis toujours, mais il est méconnu d'une grande partie de la population.

Communication et pédagogie

Forts du constat du manque de connaissance de leur profession par le grand public et "fatigués" d'être l'objet de caricatures malveillantes, des notaires répartis dans toute la France se sont fédérés. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important depuis le début de la mobilisation des notaires. Pour cette opération, ils se retrouvent sous l'entité @Conseilducoin.

Conseil juridique au bar

Dans les cafés de France et dans 36 départements dont le Calvados, la Manche et l’Orne, depuis le début du mois de janvier, il est possible de retrouver des notaires pour du conseil gratuit, le premier samedi de chaque mois.

Pour la première fois, le rendez-vous est donné à Cherbourg au Bar de l’Etoile, 2 rue des portes, le samedi 7 février, de 10 heures à midi.

En signe de reconnaissance, les notaires présents porteront une écharpe rouge.