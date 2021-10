Paris (AFP). Sarkozy: Non au FN mais on laisse les électeurs choisir

Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il fallait dire "non au FN" tout en proposant de "laisser les électeurs choisir" lors du second tour de la législative partielle dans le Doubs, mardi devant le groupe UMP à l'Assemblée, ont indiqué des participants à l'AFP. "Une victoire du FN au plan national n'est plus hypothétique", a mis en garde M. Sarkozy. Dans ce contexte, "nous ne donnons pas de consignes de vote" aux électeurs du Doubs "mais nous leur demandons de prendre en compte cette dimension", a-t-il dit.

