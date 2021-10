Paris (AFP). La Bourse de Paris franchit au plus haut depuis juin 2008

La Bourse de Paris a franchi mardi le seuil symbolique des 4.700 points, évoluant ainsi à son plus haut niveau depuis la mi-juin 2008, les investisseurs voyant sous un meilleur jour les tractations autour de la dette grecque. A 10H49, l'indice CAC 40 gagnait 1,25% (soit 58,67 points) à 4.686,34 points, après avoir brièvement dépassé ce seuil. La veille, il avait fini en hausse de 0,51%, au terme d'une séance hésitante. "La négociation sur la dette grecque" et le fait qu'il y ait "apparemment une volonté de dialogue entre la Grèce et ses partenaires constitue la base de la montée du marché", a résumé Xavier de Villepion, un vendeur d'actions du courtier HPC. Les nouveaux dirigeants grecs poursuivent leur offensive diplomatique visant à rallier des soutiens pour renégocier la dette de plus de 300 milliards d'euros (près de 175% du PIB) du pays avec la zone euro. En tournée européenne, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a évoqué, dans le Financial Times publié ce mardi, "un programme d'échange de dettes" incluant des obligations indexées sur la croissance. La cote parisienne est également soutenue par "les mesures annoncées par Mario Draghi qui étaient au-dessus des attentes" lors de la dernière réunion du 22 janvier de la Banque centrale européenne - un vaste programme de rachat d'actifs destiné à soutenir l'économie de la zone euro -, ainsi que le "rebond des prix du pétrole", a poursuivi Xavier de Villepion. "Tout cela fait que le marché reprend confiance et que les plus fortes progressions se font sur le secteur bancaire, les valeurs ultracycliques (très sensibles à la conjoncture, ndlr) et en particulier celles liées aux matières premières et au pétrole qui avaient été massacrées par la baisse des cours du brut", a-t-il ajouté. Sur le terrain des valeurs, les groupes pétroliers et parapétroliers étaient ainsi très recherchés, à l'instar de Vallourec (+5,89% à 21,77 euros), Technip (+4,09% 55,80 euros) ou Total (+2,44% à 48,15 euros).

