Idées loisirs Normandie : Week-end du 1er Janvier

Des courageux ont déjà pu se baigner dans la mer après Noël, l'opération est renouvelée pour ce 1er jour de l'année à Deauville. L'an dernier 400 personnes y ont assisté, 60 ont bravé l'air et l'eau glacials. Si vous êtes tenté, RDV tout à l'heure à 11h45 au centre nautique.

A Merville Franceville, ce sont les « Eskim'o »qui vous invitent à 16h.



Demain à Houlgate, un concert gospel est organisé à l'église Saint Aubin. C’est le groupe « Violet Calix Bridge Gospel ». Le concert commence à 17h30, l'entrée est libre.



2 brocantes sont organisées aujourd'hui dans la région.

La 1ère « Beuvr'antiques » a lieu à Beuvron en Auge de 8h à 19h. C'est sur la place principale, autour de la halle. On y trouve bien sûr des antiquités.

La seconde a lieu à Cherbourg. C'est un marché aux puces/vide-greniers. Cela se déroule Place des moulins, de la révolution, rues d'Espagne et de Paris.

Demain RDV au vide-greniers de Lengronne et aux antiquités-brocantes de Saint Pierre sur Dives.



La fête du chocolat continue jusqu'à demain à Villers sur mer. Venez profiter des derniers jours de cette fête spéciale gourmets et gourmands.

C'est en ce premier jour de l'année 2011 le départ du rallye Dakar depuis Buenos Aires en Argentine. 146 autos, 183 motos, 33 quads et 68 camions s'aligneront sur la ligne de départ, un événement à vivre sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. Suivez la course dans les informations et les journaux, et les coulisses chaque jour à 8h50 et 18h25 avec l'équipe normande du Team Dessoude.