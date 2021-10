Chaque année, on compte une personne de plus, noyée dans les eaux du port de Caen. Des mesures de sécurité existent déjà autour de la zone, mais la municipalité caennaise veut élargir le dispositif.

"Il n'y a pas de solution miracle : on essaye tout ce qui est possible pour éviter ces drames. C'est des équipements supplémentaires, de la vidéo-protection avec des logiciels pour reconnaître si des gens tombent à l'eau...", détaille Philippe Lailler, l'adjoint au maire en charge de la sécurité. "La police est accaparée par des personnes très alcoolisées qu'il faut amener aux urgences puis en cellule de dégrisement. Et ça coûte cher. Orléans a donc tenté cette expérimentation en faisant payer ce coût aux personnes concernées. On veut voir si ça fonctionne."

Sécurité autour du port : Caen vers un principe de buveur-payeur ? Impossible de lire le son.

Chaque nuit à Caen, deux à trois personnes doivent être conduites par les secours dans un état avancé d'alcoolémie.