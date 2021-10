Paris (AFP). Bécassine fête ses 110 ans

Le 2 février 1905, naissait Bécassine, premier personnage féminin de BD: une exposition au Musée de la Poupée et plusieurs livres célèbreront les 110 ans de la petite bonne bretonne à la silhouette rétro. Née trois ans avant les Pieds nickelés et 24 ans avant Tintin, Bécassine, coiffe, sabots et parapluie rouge sous le bras, est la doyenne des héros de bande dessinée. C'est en 1905 que le dessinateur Emile-Joseph-Porphyre Pinchon, l'un des pionniers de la "ligne claire", crée la petite héroïne. La première planche paraît le 2 février dans le premier numéro de La Semaine de Suzette, un magazine pour fillettes édité par la maison Languereau. Entourée de personnages hauts en couleur, comme Loulotte et la Marquise de Grand-Air, Bécassine - extrêmement naïve et dessinée sans bouche, ce qui froissera les Bretons -, part à la conquête de Paris et bien au-delà. Elle traverse deux guerres, s?adapte aux grandes mutations sociales, technologiques, économiques du XXe siècle, exerce mille métiers et fait le tour du monde. Après avoir charmé des générations de petites filles sages dans La Semaine de Suzette, elle tombe un peu dans l'oubli puis revient sur le devant de la scène en 1980 grâce au tube de Chantal Goya "Bécassine, c'est ma cousine", vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Pour ses 110 ans, une grande exposition de poupées, "Bécassine dévoile les trésors de Loulotte" se tiendra au Musée de la poupée à Paris, du 3 février au 26 septembre. Côté livres, le mois de février sera marqué par une édition spéciale de "L?enfance de Bécassine", avec la couverture d?origine de 1913. Ce premier album raconte les premières années d?Annaïck Labornez, le "vrai nom" de Bécassine, depuis sa naissance à Clocher-les-Bécasses jusqu?à son départ chez ses patrons, la famille de Grand Air. Une réédition de "L?abécédaire de Bécassine", hors-série de 1921, sera aussi offerte pour deux albums achetés. Un beau livre par l?historien Bernard Lehembre, "Bécassine, une légende du siècle", fera également l?objet d?une nouvelle édition. Au cours du premier semestre, un inédit, "Bécassine, Les Historiettes ? Tome 1", permettra de découvrir les premières planches parues dans La Semaine de Suzette entre 1905 et 1908, réunies et éditées pour la première fois en album. Les 29 albums de Bécassine, parus de 1913 à 1950, seront disponibles en 2015.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire