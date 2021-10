Guide Michelin 2015 : aucun changement en Basse-Normandie

4 377 restaurants cités dans le Guide Michelin 2015, et 609 tables étoilées cette année, soit une de moins qu'en 2014. Tandis que le palmarès a été dévoilé ce lundi matin, aucun restaurant bas-normand non décoré en 2014 n'a été distingué. Aucun, non plus, n'a perdu d'étoile, comme cela avait été le cas l'an dernier pour le Château d'Audrieu.

Le Calvados compte donc toujours sept établissements distingués par une ou deux étoiles, dont trois à Caen : le Sa-Qua-Na d'Honfleur est le seul à arborer deux macarons. On compte toujours trois établissements étoilés dans la Manche, et deux dans l'Orne.