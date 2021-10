Besançon (AFP). Législative test dans le Doubs: vers un duel surprise FN-PS

La législative partielle dans la 4e circonscription du Doubs, perçue comme un test avant les départementales de mars, donnera lieu à un duel entre le FN, largement en tête au 1er tour, et le PS, qualifié malgré une forte concurrence à gauche, a-t-on appris auprès des deux partis. Selon des sources FN et PS, faisant état de tendances concordantes, le candidat UMP est éliminé dès le premier tour de ce scrutin, qui a peu mobilisé les électeurs appelés à désigner le successeur du socialiste Pierre Moscovici. Une heure avant la fermeture des bureaux de vote, la participation n'était en effet que de 34,45% dans cette circonscription, qui compte un peu plus de 67.000 inscrits, écartant la perspective d'une triangulaire au second tour. L'UMP, qui pourtant pouvait compter sur le soutien de l'UDI et l'absence de concurrent MoDem, ne s'est pas qualifiée pour le second tour. "Au vu des résultats que je reçois, il semblerait qu'il y ait une belle dynamique pour le FN", a confié à l'AFP la candidate du FN, Sophie Montel. "Nous allons vers un duel FN/PS au 2e tour", a-t-elle ajouté. "C'est bon, notre candidat Frédéric Barbier est qualifié pour le second tour", a quant à lui annoncé peu avant 20H00 à l'AFP le député socialiste Christophe Borgel, spécialiste des élections au PS. Si la présence du FN au second tour ne semblait pas faire de doute pour les observateurs, celle de la gauche au deuxième tour était "l'inconnue majeure du scrutin", selon Bernard Sananes, de l'institut de sondages CSA. Ce scrutin est perçu comme un test, après les attentats de Paris et avant les élections départementales de mars prochain. Le regain de popularité de l'exécutif après les attentats de janvier pouvait constituer un motif d'espoir pour le candidat socialiste Frédéric Barbier. Mais il pouvait aussi craindre un vote sanction sur ce territoire populaire frappé par le chômage. La 4e circonscription du Doubs, berceau de l'industrie automobile, compte 22% d'ouvriers contre 13,5% au niveau national. "On parle de la succession de Moscovici", l'ancien ministre de l'Économie nommé commissaire européen, "qui a fait exploser les impôts en France", avait lancé le secrétaire général de l'UMP Laurent Wauquiez, lors d'une visite de soutien au candidat UMP Charles Demouge, un ancien enseignant de 69 ans. L'UMP va devoir désormais choisir si elle appelle ou non à voter en faveur du candidat PS, une décision qu'elle ne devrait pas prendre avant mardi, selon son porte-parole. Frédéric Barbier, 54 ans, ancien cadre d'Électricité Réseau Distribution France (ERDF) faisait face à quatre autres candidats de gauche au premier tour (EELV, Front de gauche, LO, communiste), sur treize candidats au total. - 'Péril islamiste' - Pour mobiliser son camp, il avait multiplié les distributions de tracts à la sortie des usines, défendant le bilan du député sortant, Pierre Moscovici, dont il était le suppléant et qui "a travaillé pour sauver Peugeot". Le désormais commissaire européen avait remporté la 4e circonscription du Doubs en juin 1997, avant de la perdre face à l'UMP en 2002, puis finalement de la reconquérir en 2007 et de la conserver en 2012. Pour reprendre la main, la droite partait plus rassemblée que la gauche: l'UMP a obtenu le soutien de l'UDI et le MoDem a décidé de ne pas présenter de candidat pour éviter "de faire le jeu de candidats extrémistes". Le FN, qui avait récolté 36% des voix sur la 4e circonscription du Doubs lors des élections européennes de 2014, compte permettre à l'extrême droite de conquérir au deuxième tour un troisième siège à l'Assemblée nationale. Avec Marine Le Pen, venue la soutenir aux portes de l'usine PSA Peugeot Citroën de Sochaux, l'eurodéputée FN Sophie Montel, 45 ans, a axé sa campagne sur la désindustrialisation et le "péril islamiste", au lendemain des attentats de janvier qui ont fait 17 morts à Paris. Lors du premier tour de la législative de 2012, elle avait obtenu 23,87% des suffrages, devant l'UMP Charles Demouge (23,21%) et derrière Pierre Moscovici (40,81%). Au deuxième tour, M. Moscovici l'avait emporté avec 49,32% devant M. Demouge (26,21%) et Mme Montel (24,47%).

