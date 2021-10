Beyrouth (AFP). Syrie: 7 morts dans l'explosion d'un bus transportant des pèlerins à Damas

Au moins sept personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche dans l'explosion d'un bus transportant des pèlerins chiites libanais dans le centre de la capitale syrienne Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'agence officielle Sana a fait état de son côté de six morts et 19 blessés, évoquant "une explosion terroriste dans un autobus transportant des voyageurs dans la zone de Kalassé", près du souk al-Hamidiyé. "Une charge placée sous le bus a causé l'explosion", a ajouté Sana, indiquant qu'une deuxième bombe avait été démantelée avant qu'elle n'explose. A Beyrouth, un responsable d'une agence qui a organisé la visite des pèlerins à Damas, Fadi Kheireddine, a déclaré à l'AFP que tous les passagers étaient de nationalité libanaise et que le bus pouvait transporter 52 voyageurs. "Le bus a quitté Beyrouth ce matin à 05H30 (03H30 GMT)", a-t-il affirmé, sans pouvoir préciser le nombre des voyageurs. "Habituellement le bus est plein", a-t-il souligné. Il a indiqué que le bus avait fait une première escale au tombeau de Sayyida Roqaya, vénéré par les chiites, et devait se rendre à celui de Sayyida Zainab, dans le sud-est de Damas. L'explosion s'est produite près du premier tombeau. M. Kheireddine a ajouté que l'agence organisait régulièrement, tous les dimanches, un voyage d'une journée en Syrie, malgré le conflit qui ravage ce pays depuis près de quatre ans. La télévision syrienne d'information en continu, al-Ikhbariya, a montré des lambeaux de chair jonchant le sol ainsi que des hommes en tenue militaire en train de nettoyer l'autobus dont l'avant a été complètement détruit. Sur des images filmées dans un hôpital on pouvait également voir des hommes et des femmes au visage ensanglanté recevant les premiers soins. Le centre de Damas ont été relativement épargné par les violences qui ravagent la majorité du territoire syrien. Mais les rebelles tirent régulièrement des roquettes sur la capitale depuis leurs bases entourant Damas. Plus de 200.000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit et près de dix millions d'habitants ont dû quitter leur foyer à cause des violences.

