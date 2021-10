Caen - Saint Etienne: Jamais 2 sans 3 ?

Ceci étant, la tâche s'annonce ardue face à la 3ème formation de Ligue 1 à l'extérieur. Saint Etienne n'a perdu que deux fois cette saison hors du chaudron, c'était à Marseille et à Paris. Autre stat' intéressante, Saint Etienne n'a pas perdu le moindre point face à un des cinq derniers depuis le début de la saison.

Sur le plan de la dynamique, les stephanois restent sur deux matchs sans victoire avec un nul à Rennes et une défaite face au PSG, la semaine passée. Les verts sont même en passe d'être lachés par le trio de tête et n'ont pas d'autre choix que de gagner en Normandie. Un déplacement qu'ils effectuent sans Cohade, Pogba, Monnet Pacquet ou Corgnet. Mais avec les deux anciens de la maison rouge et bleu, Mollo et Hamouma, qui devraient d'ailleurs être alignés dès le coup d'envoi.

Côté Malherbiste, Duhamel n'a pas été retenu dans le groupe (l'attaquant pourrait bien quitter Caen dans les prochaines heures, pour rejoindre Evian). Le nouveau, Emiliano Sala y figure bien en revanche, il devrait être sur le banc au début de la rencontre.