Minsk (AFP). Ukraine: début des pourpalers de paix à Minsk entre Kiev et séparatistes 

Les pourparlers de paix entre Kiev et les séparatistes prorusses, avec la participation de la Russie et de l'OSCE, ont débuté samedi à Minsk avec pour objectif de conclure une trêve dans le conflit qui a fait plus de 5.000 morts en neuf mois, a constaté une journaliste de l'AFP. Alors que les violences ont atteint ces derniers jours des niveaux critiques, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a déclaré qu'un "document contraignant sur un cessez-le-feu immédiat et le retrait des armes lourdes de la ligne de contact" pourrait être signé lors de ces discussions dans la capitale bélarusse, où avaient été conclus les premiers accords de paix pour l'Est de l'Ukraine en septembre. L'ancien président ukrainien Leonid Koutchma, mandaté par Kiev, les émissaires séparatistes des républiques autoproclamées de Donetsk Denis Pouchiline et de Lougansk Vladislav Deïnego, une représentante de l'OSCE Heidi Tagliavini et l'ambassadeur de Russie Mikhaïl Zourabov sont arrivés peu avant 14H00 GMT dans une résidence officielle. L'homme politique ukrainien Viktor Medvedtchouk, considéré comme un proche de Vladimir Poutine et visé par des sanctions américaines, est également arrivé sur place. Les pourparlers n'ont pas débuté vendredi, comme initialement espéré, Kiev réclamant la participation des dirigeants des républiques de Donetsk et de Lougansk, Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotnitski, et non d'émissaires. Les séparatistes prorusses ont menacé venndredi d'étendre leur offensive dans l'est de l'Ukraine en cas d'échec des négociations.

