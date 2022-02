Le SM Caen a besoin d'aboyeurs

Ce succès a aussi permis de confirmer que pour grappiller des points, Malherbe a besoin d'aboyeurs, de joueurs qui se donnent à fond. Parmi les habituels remplaçants à avoir été titularisés ces derniers temps, et surtout à avoir su répondre présents au moment de défendre les couleurs malherbistes corps et âme, figurent le latéral droit Romain Inez et le milieu Alexandre Raineau. Après leurs solide prestation, contre Rennes, Franck Dumas espérait bien que leur hargne inspire le reste du groupe. "C'est une démonstration de volonté qui doit être comprise par le groupe", expliquait-il alors.

Un vent de fraîcheur

Contre Rennes, Franck Dumas avait fait appel aux services de Romain Inez pour la cinquième fois seulement depuis le début de la saison. Mais à chaque fois et à l'exception du match contre Brest, le latéral droit habitué à cirer le banc de touche ou à évoluer en CFA, a participé à des matchs où les Caennais ont su prendre des points, comme contre Arles en Coupe, Lyon, Montpellier ou encore Rennes en championnat. Une coïncidence qui le fait plutôt sourire au moment d'évoquer une présence plus régulière dans le onze de départ.

A l'heure où de nombreux spécialistes dénoncent la faible profondeur de banc du Stade Malherbe et s'emportent contre un effectif restreint, les habituels remplaçants ont prouvé ces dernières semaines qu'ils pouvaient être capables d'amener un vent de fraîcheur dans le groupe. Sur le plan psychologique notamment. Leur engagement extrême en compétition fait incontestablement partie des bonnes choses à retenir en 2010 pour 2011. Le maintien passe certainement par la capacité des remplaçants à rester mobilisés dans les moments les plus difficiles.

> Audio : chronique "Tendance Malherbe" diffusée sur Tendance Ouest le 30 décembre 2010.