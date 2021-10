Malherbe : Bosmel prêt pour une seconde titularisation

Tous les observateurs l'ont cependant crédité d'un bon premier match, alors qu'il devrait à nouveau occuper la cage malherbiste dimanche contre Arles-Avignon, puisqu'Alexis Thébaux, le titulaire du poste et sa doublure Damien Perquis, sont tous les deux convalescents. Pas de quoi se mettre la pression pour autant. "Je le prends comme un match de CFA avec un peu plus d'enjeu, mais sans pression supplémentaire", dit-il.

Et pour se sentir à l'aise, Thomas Bosmel peut compter sur l'ensemble du groupe. Nombreux sont les joueurs de l'équipe première à aller faire un tour en CFA avec la réserve pour trouver du temps de jeu ou pour se remettre en jambes après une blessure, comme c'était le cas de Romain Hamouma et de Nicolas Seube le week-end dernier. Thomas Bosmel est conscient de l'importance de bien connaître ses partenaires pour être à l'aise. "J'ai des affirnités avec certains joueurs, en dehors et sur le terrain de par les matchs de CFA, donc ça me met en confiance", explique-t-il.

En début de saison, Thomas Bosmel, 22 ans, n'aurait même pas pensé disputer deux matchs en Ligue 1 cette saison. Il sait qu'avec le retour possible d'Alexis Thébaux dès la semaine prochaine, il pourrait repartir en CFA. D'où l'importance pour lui d'aborder le match de dimanche en toute sérénité, afin de faire valoir au mieux ses qualités.

> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" diffusée sur Tendance Ouest le jeudi 17 mars 2011.