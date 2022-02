Sorties cinéma de la semaine du mercredi 29 Décembre

Aujourd'hui, nous allons parler des dernières sorties cinéma de l'année 2010.

Love et autres drogues

On commence avec une comédie romantique au casting charmant et charmeur: Jake Gyllenhaal et Anne Athaway. C'est "Love et autres drogues". L'histoire se passe dans les années 90 avec un séduisant commercial de l'univers pharmaceutique qui enchaine les conquêtes pour son plus grand plaisir. Et puis un jour il rencontre une femme qui ne cherche elle aussi que des histoires sans lendemain, mais parce qu'elle est atteinte d'une maladie grave. Son non-désir d'engagement intrigue Jamie qui va essayer de la revoir.

Regardez la bande-annonce:

Encore un baiser

Nous avons aussi un film italien qui sort: « encore un baiser » la suite de « juste un baiser ». Cette comédie dramatique et romantique raconte le des tin de cette bande d'amis 10 ans après entre tromperies, amours et divorces.

Voici la bande annonce;

Nous sommes la nuit

Enfin un film sur les vampires débarque pour cette fin d'année. Ce n'est pas twilight, c'est un film allemand intitulé « Nous sommes la nuit ». Une jeune voleuse à la tire qui pénètre dans un club undergrounds et fait la connaissance de femmes vampires qui la fascinent et la pousse à devenir comme elles. Regardez cet extrait, avant qu'elle ne se transforme:

