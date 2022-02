Rétrospective 2010: Une année de polémiques

On peut le dire, l'année 2010 aura aussi été celle de la polémique en Basse Normandie. Mais il y a toute sorte de polémiques, celles qui s'installent et qui durent dans le temps à l'image de la discorde autour de la ligne très haute tension Cotentin Maine, celle entourant la construction de l'EPR à Flamanville ou même celle qui secoue jusqu'au plus haut sommet de l'État comme l'affaire du Karachigate.

Et puis, il y a celles parfois moins longues mais tout aussi violente et c'est sans doute celles ci qui auront le plus marqué l'année 2010. Par exemple, l'affaire incroyable autour du terminal charbonnier de Cherbourg, un affrontement intense entre les pro et les anti charbons. Le terminal vrac est finalement installé mais sans avoir de client pour le moment.

IL y a bien sûr eu d'autres polémiques, comme celle autour du portrait du maréchal Pétain à Gonneville sur Mer, concernant les futurs parkings du Mont Saint-Michel et bien sûr celle qui a enflammé toute la région pendant près de 15 jours au mois d'octobre, la polémique entourant la prison manchoise et le choix du site par le ministère de la justice. On avait assisté à ce moment là à une vraie passe d'arme sur Tendance Ouest. C'était entre Bernard Cazeneuve, le Maire de Cherbourg et Jean-François Le Grand, président du Conseil Général de la Manche.

On pourrait encore vous citer d'autres sujets qui ont provoqué la discorde dans notre région mais réservons-nous pour 2011 qui sans aucun doute nous réserve aussi son lot de surprises.