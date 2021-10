A Rouen, le crime a-t-il trouvé son royaume ?

Robin Remaud, étudiant rouennais en géographie de 24 ans, se penche sur la relation entre la ville et le crime depuis quelques années maintenant. Mieux : il s’intéresse à un concept novateur dans le cadre de son mémoire et de sa future thèse, la géo-criminalité, autrement dit la perception que l’on a de son espace et ses pratiques spatiales. Où se déplace-t-on à Rouen la nuit ? Quels lieux sont naturellement à éviter ? À quel profil spatial obéissent les criminels ?

Dans ce cadre, le jeune homme a retracé l’histoire du crime ces dernières années à Rouen. Et s’il est catégorique sur le fait que Rouen «n’est pas une ville criminelle» par essence, «pas plus qu’une autre ville», il reconnaît que le territoire rouennais a un historique. «Tous les tricards de Paris se retrouvent à Evreux et dans la banlieue rouennaise.» Résultat, des lieux comme la rue Cauchoise, le square Verdrel ou la Croix de Pierre ont un passé criminel peu reluisant.

Mais l’historique délictueux n’engendre pas automatiquement une récupération par les écrivains. C’est là qu’un autre facteur entre en compte selon Robin Remaud : «Il y a l’atmosphère rouennaise. Des rues étroites, des quais de Seine, beaucoup de brouillard, de la pluie, peu de lumière...». Cette ambiance, c’est ce que retient avant tout Michel Bussi, géographe et écrivain à succès : «Ce qui m’inspire, c’est la dualité de la ville et le contraste entre les deux rives : un centre-ville historique et médiéval qui s’oppose à la rive gauche industrielle. J’aime détourner ces lieux et les jeux de pistes revisitent leurs histoires.»



Pour le romancier, il faut aussi évoquer la figure tutélaire de Maurice Leblanc, «père du polar en Normandie, natif de Rouen et créateur d’Arsène Lupin.» Et si les aventures du héros se déroulent rarement à Rouen, la ville a, selon Michel Bussi, «une influence» sur l’univers de Maurice Leblanc.

Un univers pittoresque

Plus encore que Michel Bussi, l’écrivain Jean Calbrix s’inspire de l’odeur de souffre qui plane sur notre ville : «À Rouen, ce sont les petites ruelles et les noms pittoresques des rues qui m’inspirent.» Si vous retrouvez dans les polars du romancier la rue de la Porte aux Rats, la rue du Champ de foire aux boissons ou la rue des Bons Enfants, ne vous étonnez donc pas, l’auteur en raffole. Chez Jean Calbrix, l’empreinte rouennaise est si forte qu’il n’hésite pas à transposer dans ses romans des lieux rouennais à d’autres endroits : «Je transpose parfois ces lieux. J’invente par exemple une place Cauchoise à Yvetot.»



«Des ambiances propices au crime»

Mais là où Robin Remaud évoque l’histoire récente du crime à Rouen pour ses travaux, là où Michel Bussi récupère les sites locaux pour inspirer sa plume, Jean Calbrix a une vision plus globale et historique, lui l’enfant du Rouen d’après la 2nde Guerre mondiale. Et pour lui, la forte présence de Rouen dans les polars français va au-delà de la simple ambiance propre aux intrigues à suspense : « Je suis Rouennais et la métamorphose de la ville m’a marqué. J’ai connu le Rouen sordide d’après-guerre où j’ai passé ma jeunesse. Si mes romans se passent dans le Rouen d’aujourd’hui, ils n’en gardent pas moins le souvenir de ces quartiers insalubres, de ces friches urbaines, de ces ambiances glauques propices au crime.»



Mais gardons nous de faire de Rouen une ville inquiétante. De Paris à Marseille en passant par les petits villages du fin fond de l’Hexagone, la criminalité est partout : «Là où il y a une population, il y a une demande, et une réponse, que ce soit pour une baguette de pain ou une dose de cannabis», tranche Robin Remaud. Une bonne nouvelle pour les auteurs de romans noirs. Ils vont pouvoir s’émanciper de Rouen et conquérir d’autres univers.