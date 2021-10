Melbourne (AFP). Open d'Australie: une 3e finale Djokovic-Murray à Melbourne

La finale de l'Open d'Australie opposera pour la troisième fois Andy Murray à Novak Djokovic, qui a rejoint l'Écossais en venant à bout du tenant du titre Stan Wawrinka en cinq sets, vendredi à Melbourne. Ce sera la cinquième finale majeure entre les deux membres du "Big Four", leur troisième dans l'hémisphère Sud, le "fief" de Djokovic. Le N.1 mondial y a remporté quatre de ses sept titres du Grand Chelem, battant à deux reprises l?Écossais en finale, en 2011 et en 2013. Murray avait pris sa revanche sur le Serbe en le dominant à l'US Open en 2012 et l'année suivante à Wimbledon pour mettre fin à 77 ans de disette britannique sur le gazon londonien. Les deux joueurs nourrissent depuis l'adolescence une saine rivalité. Il s'entraînent parfois ensemble et leurs entraîneurs se vouent un respect mutuel. "Nous nous connaissons depuis que nous avons onze ou douze ans et sommes nés à une semaine d'intervalle. Nous avons aussi un jeu très similaire. C'est ce qui rend cette finale si spéciale", observe Novak Djokovic, qui a dû cravacher durant cinq sets (7-6 (7/1), 3-6, 6-4, 4-6, 6-0) pour battre Wawrinka. Sur le papier, la partie promet d'être intense entre Djokovic, jamais aussi fort qu'à Melbourne, et Murray, revenu à un très haut niveau seize mois après son opération au dos. Chacun des joueurs pourra puiser dans une source de motivation supplémentaire. Djokovic visera un cinquième titre aux antipodes pour dépasser Federer (4) et se rapprocher du record de l'Australien Roy Emerson (6). Murray cherchera à décrocher le trophée pour la première fois, après avoir essuyé trois échecs au total puisqu'il s'était incliné aussi en 2010, face à Federer. Au vu des performances de Murray, auteur d'une démonstration de force en demie contre le Tchèque Tomas Berdych (6-7 (6-8), 6-0, 6-3, 7-5), difficile de se risquer à un pronostic. Pour Wawrinka, Djokovic garde une longueur d'avance: "J'ai toujours l'impression que lorsqu'il est présent et qu'il tient mentalement, il est capable de battre tout le monde." - Les chiffres parlent pour Djokovic - Djokovic se garde bien de donner un favori. Il s'attend à un "gros match" contre son ami Andy qui reste "l'un des meilleurs défenseurs du circuit" et un "redoutable contre-attaquant". "Il est capable de varier le jeu. Et s'il sert bien, cela lui donne un énorme avantage. Ça le détend sur le court et il peut ensuite lâcher plus facilement ses coups", souligne le N.1 mondial, qui trouve que le coup droit de l?Écossais s'est amélioré. Mais Djokovic a pour lui l'avantage des chiffres. Il s'est imposé à quinze reprises en vingt-trois confrontations contre le N.6 mondial. Il a aussi remporté sept de leur huit précédents duels, la dernière fois à l'automne en quarts de finale de Paris-Bercy (7-5, 6-2). Et Djokovic a prouvé vendredi, que même sans être extraordinaire, il était capable de faire la différence contre Wawrinka, qui réalisait un bon parcours et l'avait battu l'an passé en quarts. - Wawrinka redescend -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire