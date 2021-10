Avant une nouvelle soirée d'audition à l'aveugle dans The Voice, voici un point sur samedi dernier

9 comme le nombre de nouveaux talents qualifiés pour les battles

Un total de treize voix a été entendu par les coachs ce samedi 24 janvier 2015, et parmi eux, neuf ont réussi à intégrer les équipes des coachs : c'est une somme égale à la deuxième soirée The Voice 4, mais une de moins que lors de la soirée inaugurale.



22 comme le nombre de fauteuils retournés samedi dernier

Les neuf talents recrutés ont retourné un total de 22 fauteuils ce samedi, soit une moyenne par voix recrutée à 2,2 : c'est un peu moins qu'une semaine auparavant (9 talents recrutés, 27 fauteuils retournés). Parmi ceux-là, trois fois le talent n'a fait se retourner qu'un coach : il s'agissait de David Thibault, parti chez Florent Pagny, et Behuda et Fergessen, recrutés par Zazie.

2 comme le nombre de talents ayant fait l'unanimité auprès des coachs

Si trois voix n'ont fait se retourné qu'un fauteuil, deux ont réussi le tour de force de tous les retourner : la Libanaise Hiba Tawaji a été la première à faire l'unanimité, suivie de Neeskens. La première a choisi son compatriote Mika coach, le second Zazie, et tous deux rejoignent un groupe désormais composé de onze talents qui ont réussi à retourner tous les coachs.



3 comme le nombre de recrues de Zazie

Encore une fois, c'est Zazie a qui a fini la soirée avec le plus de talents recrutés : avec trois intégrées à son équipe (Nehuda, Neeskens et Fergessen), elle a fait mieux que les autres coachs, qui se sont chacun contentés de deux voix. Au total, la dernière arrivée parmi les coachs comptabilise neuf talents dans son équipe, contre sept pour Florent Pagny, et six pour Mika et Jenifer.

2 comme un talent à deux voix nommé Fergssen

Ils s‘appellent David et Michaela, et à deux, ils forment le duo Fergessen, un des nouveaux talents de Zazie. Comme les Fréro Devavega un an plus tôt, Fergseen n'a réussi à séduire qu'un coach... Le duo Fergessen saura-t-il faire comme celui des Fréro Delavega, qui s'était issu jusqu'aux grands shows en direct ?



3 comme le nombre de fois où Mika s'est retourné samedi

Si Zazie a été la coach ayant recruté le plus lors de troisième soirée de The Voice 4, c'est bien Mila qui s'est montré le plus efficace, recrutant deux voix en ne se retournant que trois fois, soit un taux de persuasion égal à 67% : il a réussi à convaincre Hiba et Andrew, pas Neeskens, parti chez Zazie. Il fait mieux que Zazie (3/7), et Mika et Florent Pagny, qui présente tous les deux un ratio de 33%, avec deux talents recrutés sur six retournements de fauteuils.



45% comme taux de réussite de Zazie

Mika s'est bien rattrapé ce samedi : en effet, il présentait jusque-là le plus faible taux de persuasion de la saison 4 de The Voice ! Zazie, elle, reste en tête, avec un total de neuf voix recrutées pour vingt retournements de fauteuils, soit 45% de réussite. C'est mieux que Florent Pagny (7/20, soit 35%) , Mika (6/18 , 33%) et Jenifer qui ferme la marche (6/20, 30%).



7,4 M comme l'audience TV de cette troisième soirée The Voice 4

Vous étiez quelques 7,42 millions devant votre téléviseur ce samedi 24 janvier 2015 pour suivre la troisième session des auditions à l'aveugle durant laquelle neuf voix ont intégré les équipes des quatre coachs que sont Mika, Jenifer, Zazie et Florent Pagny.