Pas de foot en basse Normandie ce week-end

Compte tenu des conditions climatiques actuelles et à venir, de l'impraticabilité des terrains et des arrêtés municipaux, la Ligue de Football de Basse-Normandie a décidé de reporter toutes les rencontres de compétitions de Ligue du 30 janvier et 1er février 2015.

Notez que le match de national entre Avranches et Epinal est lui aussi reporté.

Les matchs de CFA 2 Saint-Lô/Sablé sur Sarthe (samedi 18h) et Hérouville/Brest B (Dimanche 15H) sont maintenues pour l'instant.

Voilà qui permettra peut être au Stade D'ornano de faire le plein de spectateurs pour la rencontre de Ligue 1, dimanche à 14h contre Saint Etienne.