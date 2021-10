Paris (AFP). La BBC lance un laboratoire sur le web pour tester ses innovations

La BBC vient de lancer "BBC Taster", un laboratoire numérique multimédia, qui permettra au groupe audiovisuel britannique de tester des programmes nouveaux auprès des internautes, invités à évaluer ces projets. "Avant de lancer de nouveaux projets, nous souhaitons les tester. Certains pourraient vous plaire, et d'autres pas", écrit la BBC sur son site, où elle propose des dizaines de projets expérimentaux, tous supports confondus. "Cela va permettre à la BBC de prendre des risques avec de nouvelles formes de contenus, de nouveaux talents, ou de nouvelles technologies, sans l'obligation de proposer un produit fini et bien poli", a expliqué à l'AFP Basile Simon, journaliste au BBC News Lab. Parmi ces projets figure un tour du monde interactif, où l'internaute peut choisir de suivre un journaliste de la BBC sur un ring de "lucha libre", le catch mexicain, dans un restaurant à Madagascar ou sur un marché indonésien. Autre prototype, une frise que l'on fait défiler verticalement, intitulée "Your Story" ("Votre histoire") et qui apparaît une fois que l'internaute a entré sa date de naissance. S'appuyant sur des archives de la BBC, cette frise rappelle les grands évènements historiques qui ont ponctué la vie de l'internaute, selon son âge et ses intérêts. "L'idée, c'est d'avoir rapidement, voire immédiatement, un retour des internautes sur ces projets", en les "testant dans des situations réelles", a ajouté Basile Simon.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire