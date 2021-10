Paris (AFP). Météo: onze départements en vigilance orange jusqu'à samedi soir

Onze départements sont en vigilance orange pour vent, pluie-inondation, avalanche, neige-verglas et crue depuis jeudi soir et jusqu'à samedi soir, a annoncé Météo-France vendredi matin. L'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, sont placés en vigilance orange pour un risque de "pluie-inondation" et pour "vent", tandis que Météo France a placé en alerte orange "neige-verglas" l'Ain, le Doubs, l'Isère, le Jura, la Savoie et la Haute-Savoie. La vigilance orange "vent" a été levée sur les départements des Landes et du Gers. Ce dernier reste toutefois en vigilance orange pour des risques de "crue". La fin de l'événement sur les onze départements est prévue au plus tôt samedi à 21h00, selon Météo-France. Pour l'instant, en Midi-Pyrénées, seules quelques dizaines d'interventions au total ont été effectuées pour des infiltrations d'eau, des tuiles cassées ou des chutes d'arbres, en Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Gers. Jusqu'à samedi 12h00, les prévisionnistes annoncent des cumuls de pluie pouvant ponctuellement atteindre jusqu'à 150 mm. En montagne, les chutes de neige deviennent très importantes, avec une couche de neige de 50 à 80 cm d'ici à vendredi soir vers 1.500 m, localement 1 mètre au-dessus de 1.500 m. La limite pluie-neige est en train de descendre à 500 m dans les Alpes, et même localement à 300 m dans certaines vallées intérieures et en Franche-Comté avec des giboulées parfois fortes et accompagnées de violentes rafales de vent. Conséquences de ces intempéries, la circulation des poids lourds est interdite depuis jeudi minuit sur plusieurs axes routiers des départements de l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, en raison des chutes de neiges, indique Bison Futé dans un communiqué. Les axes concernés sont l'A48 entre la jonction A43/A48 et Grenoble, l'A43 entre Aiton (Savoie) et le tunnel du Fréjus, l?A40 à partir de Pont d?Ain en direction des Alpes, l'A410, et l'A41 entre Genève et Chambéry et sur la RN205. L?accès à l'Italie pour les poids lourds est donc impossible via les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc. Ils devront emprunter l'autoroute A7 en direction de Marseille pour rejoindre l'Italie par la côte méditerranéenne. Par ailleurs, les préfectures de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Haute-Savoie ont mis en garde contre le risque d'avalanches, évalué à un niveau 4 sur 5 dans de nombreux massifs alpins. Depuis le début de la saison hivernale 2014-2015, 18 personnes ont péri dans des avalanches en France, selon l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena).

