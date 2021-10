Torture et barbarie : acquittement à Alençon

Les 2 hommes étaient accusés de torture et barbarie sur un Sans Domicile Fixe, à l'Aigle en octobre 2009. Notamment pour une sodomie d'un marginal avec un manche à balai enfoncé sur 53cm.

Lors du procès l'avocate générale avait évoqué une blessure d'une importance extrême, d'une gravité extraordinaire, d'une violence qui dépasse ce qu'on rencontre habituellement. Compte-tenu de la gravité des faits, elle avait demandé aux jurés de ne pas retenir l'excuse de minorité envers l'un des 2 agresseurs, alors âgé de seulement 16 ans et demi.

Mais les jurés ont estimé qu'ils n'avaient pas de preuve suffisante de l'implication des 2 hommes dans l'acte de barbarie, pour lequel ils ont été acquittés au bénéfice du doute.

Restaient alors les actes de violence. Le plus jeune des 2 accusé écope de 6 mois de prison, et le quinquagénaire, d'1 an.

Ils ont 10 jours pour faire éventuellement appel.