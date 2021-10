Paris (AFP). Sénat et Assemblée: Larcher (UMP) considère qu'il ne lui est plus possible de travailler avec Bartolone (PS)

Le président du Sénat, Gérard Larcher (UMP), considère qu'"il ne lui est plus possible" de travailler avec son homologue de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone (PS), en raison de leur "profond désaccord de conception institutionnelle", a-t-il déclaré jeudi à l'AFP. "M. Bartolone a fait ce matin une déclaration sur sa volonté de faire disparaître le Sénat en tant qu'institution parlementaire, à un moment au contraire où il aurait dû avoir une attitude propice au rassemblement et à l'unité, selon le v?u du Président de la République", a-t-il reproché à M. Bartolone. Celui-ci s'est dit favorable à un "rapprochement" de la Haute-Assemblée avec le Conseil économique, social et environnemental (Cese).

