Sortir dans l'Orne : vendredi 30 janvier

Demain soir, c'est la 7ème nuit cajun de Boissy-Maugis, entre Mortagne au Perche et Rémalard. C'est ce samedi à partir de 21h à la salle des fêtes de Boissy-Maugis. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et c'est 8€ pour les autres.



Les Dimanches après-midi à l'Aigle, rendez-vous gratuit et ouvert à tous, le premier dimanche de chaque mois. Ce dimanche petits et grands pourront se retrouver autour d'un billard, de consoles de jeux vidéos familiales et d'un babyfoot. Rendez-vous de 14h à 18h, salle Michaux.



Jusqu'au 15 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la place du Hertré à Alençon. Plus de 80 attractions pour petits et grands avec en nouveautés : l'UFO, le Drop Zone ou encore le New Energy. Tarif réduit tous les mercredis. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.