Carton plein pour les salles de cinéma en 2014

Au niveau local, si tous constatent un accroissement de la fréquentation, celle-ci n’est pas toujours à la hauteur de leurs espérances. «On ne peut pas être déçu car on a fait mieux qu’en 2013», justifie Sandrine Marie, directrice de l’UGC.

Ce cinéma comptabilise 493 000 entrées soit +3 % sur l’année 2014 par rapport à 2013. Des chiffres en demi-teinte qui s’expliquent par des événements locaux. «Les trois premiers trimestres ont été compliqués à cause de la fermeture du pont Mathilde et des travaux de la place des Emmurées». Côté multiplexe, la hausse n’aurait donc rien de spectaculaire. Le Pathé Docks 76 ainsi que le Gaumont de Grand-Quevilly enregistrent une hausse d’environ 7% avec 1 032 000 entrées pour le Pathé et 741 000 pour le Gaumont, que le directeur Mario Tommasini explique par la bonne tenue des comédies français comme Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ou Supercondriaque.



Gros succès pour l’Art et Essai



Du côté du désormais unique cinéma Art et Essai de Rouen l’Omnia, les résultats sont excellents puisqu’il réalise une hausse de 20 % sur 2014. «Le public a adopté ce cinéma. Il a cerné notre ligne éditoriale, il nous fait confiance», se réjouit Hervé Aguillard, directeur général.

Le cinéma, qui comptabilise 143 000 entrées cette année, a pour objectif d’atteindre les 200 000 spectateurs. Et l’année 2015 commence bien puisque de nouveaux travaux son prévus dans les salles. Pour les autres, la sortie de Papa ou maman ou du nouveau Star Wars devrait relancer la machine pour 2015.