Melbourne (AFP). Open d'Australie: voyants au vert pour Djokovic et S. Williams

Serena Williams et Novak Djokovic ont accédé mercredi, avec facilité, aux demi-finales de l'Open d'Australie, un cap qui, une fois atteint, leur a toujours garanti de remporter le titre. A Melbourne, le roi et la reine du tennis ont pour point commun de n'avoir jamais perdu une seule finale. Le Serbe en a gagné quatre, en 2008 et de 2011 à 2013, l'Américaine cinq, en 2003, 2005, 2007, 2009 et 2010. Cela faisait un petit moment que la cadette des s?urs Williams n'avait pas atteint le dernier carré aux Antipodes. Forfait en 2011, elle avait ensuite déçu, s'arrêtant deux fois en huitièmes (2012, 2014) et une fois en quarts (2013). Alors, après sa victoire expéditive (6-2, 6-2) contre la Slovaque Dominika Cibulkova, malgré un rhume, elle était forcément contente d'y retourner: "J'avais oublié ce que c'était. Ça alors! Ce que ça a été long." Djokovic a dû patienter moins longtemps. Jusqu'à l'an dernier, le Serbe était le roi incontesté de Melbourne. Chez les joueurs en activité, seul Roger Federer compte autant de trophées que lui et il n'est qu'à deux longueurs du record de l'Australien Roy Emerson. Mais son règne a pris fin l'an passé lorsque Stan Wawrinka a décidé de mettre son nez dans ses affaires. Sur la route de son premier titre majeur, le Suisse avait écarté le "Djoker" en quarts au terme d'un partie homérique conclue 9-7 au cinquième set. Le N.1 mondial va pouvoir prendre sa revanche, le tirage ayant remis "Stanimal" sur sa route en demi-finale. "Stan est l'un des hommes à battre dans le tournoi. C'est un très bon joueur qui a pris conscience qu'il était capable de remporter des tournois du Grand Chelem depuis sa victoire", souligne Djokovic, trop fort pour le grand serveur canadien Milos Raonic, battu 7-6 (7/5), 6-4, 6-2 en quarts. Le Serbe n'a toujours pas perdu de set, pas plus que le Tchèque Tomas Berdych, tombeur de Rafael Nadal, qui jouera sa place en finale jeudi contre l'Ecossais Andy Murray. - Wawrinka en confiance - Sur le plan des chiffres, "Nole" domine allègrement (16 victoires à 3) son futur adversaire, qui avait beaucoup souffert (6-3, 6-0) lors de leur dernier duel au Masters en novembre. Mais, Wawrinka ne cesse de monter en puissance, comme le montre son succès autoritaire (6-3, 6-4, 7-6 (8/6)) face à Kei Nishikori, N.5 mondial et finaliste du dernier US Open. "Je suis juste heureux de retrouver les demi-finales. Je pense que je joue mieux qu'il y a un an mais nous progressons tous d?une année sur l'autre", observe Wawrinka, qui a passé 20 aces à Nishikori mais a dû attendre sa sixième balle de match pour boucler les débats. Le lauréat de la Coupe Davis jouera sa troisième demi-finale majeure. Pour Madison Keys, ce sera la toute première. Elle sera la prochaine adversaire de Serena Williams, qui espère venger sa s?ur aînée Venus. Les rêves de dernier carré de Venus se sont en effet évanouis face à l'espoir du tennis américain, 19 ans, victorieuse en trois sets (6-3, 4-6, 6-4), malgré une alerte au niveau de l'adducteur gauche. - Sharapova guette - La N.1 mondiale et sa s?ur disent le plus grand bien de la jeune femme, 35e mondiale, dont elles furent les idoles de jeunesse. Serena craint son service et son coup droit "puissants". Keys bénéficie aussi depuis quelques mois des conseils avisés de Lindsay Davenport, trois fois titrée en Grand Chelem et ex-rivale du clan Williams. Serena jouera gros sur ce match. Une défaite laisserait la voie libre à sa dauphine russe Maria Sharapova. Opposée en demies à sa compatriote Ekaterina Makarova, la "Tsarine" sait qu'en cas de succès final, elle retrouvera la première place.

