Paris (AFP). Le moral des ménages en France reste stable en janvier

Le moral des ménages est resté stable en janvier par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages s'est maintenu à 90, un niveau inférieur à sa moyenne de longue période (100), a précisé l'Insee dans un communiqué. Le mois de janvier s'est notamment caractérisé par une légère dégradation de l'opinion des Français sur leur situation financière personnelle future. Pour autant, plus de ménages considèrent comme opportun de faire des achats importants (+4 points). Le premier mois de l'année est aussi marqué par un repli des craintes concernant le chômage. Moins de ménages considèrent que le chômage va augmenter. Le solde correspondant décroît de 4 points et retrouve son niveau d'octobre 2014. Il reste néanmoins très au-dessus de sa moyenne de long terme. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a atteint en décembre 3,496 millions en métropole, soit 8.100 personnes de plus en un mois et 189.100 de plus sur l'année 2014, selon les statistiques de Pôle emploi publiées mardi. "Après une hausse substantielle en décembre, la proportion de ménages estimant qu?il est opportun d'épargner diminue (-11 points), et revient à un niveau légèrement inférieur à celui de novembre. En conséquence, le solde repasse en dessous de sa moyenne de long terme", indique l'Insee. Concernant l'inflation, les ménages sont de nouveau moins nombreux à anticiper une augmentation des prix et le solde correspondant recule de 3 points par rapport à décembre, et de 15 points par rapport à octobre. Il atteint son plus bas niveau depuis novembre 2009, en dessous de sa moyenne de long terme, précise l'Insee. L'inflation en France a encore ralenti en décembre, tombant au taux extrêmement faible de 0,1% sur un an, après +0,3% en novembre, selon les derniers chiffres de l'Insee publiés mi-janvier.

