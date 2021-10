Le ministère de la Justice condamné à verser 1000 € à un prisonnier rouennais

Détenu entre fin cotobre 2007 et août 2008, le prisonnier s'était plaint des conditions de détention : manque d'aération, hygiène qui laisse à désirer, sanitaires trop près de la zone où les repas sont pris. Selon le jugement que s'est procuré l'AFP, les conditions de détention n'assuraient pas "le respect de la dignité inhérente à la personne humaine".

Le détenu demandait 15 000 € de dommages et intérets. Le tribunal a revu cette somme à la baisse et a condamné la Chancellerie à 1000 € de dommages et intérêts. Le tribunal a ainsi pris en compte des travaux entrepris à la maison d'arrêt pour améliorer les cellules.

