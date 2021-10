Sortir dans la Manche : mercredi 28 janvier

Jusqu'au 8 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la plage verte de Saint-Lô. Plus de 50 attractions pour petits et grands sont sur place. Vous pouvez en profiter le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.



Tout ce week-end, les professionnels du mariage et de la fête vous donnent rendez-vous à Avranches. De nombreux exposants seront présents pour vous aider à préparer le plus beau jour de votre vie. Des défilés de mannequins professionnels sont prévus à 14h30 et à 17h30 les deux jours. Rendez-vous samedi et dimanche, salle Victor Hugo, l'entrée est à 4€.



Ce dimanche, la ville d'Equeurdreville-Hainneville organise «Un dimanche en famille» autour du cirque de 15h à 17h. Profitez en famille d'une animation gratuite, autour d'un goûter convivial. Rendez-vous à l'espace Guéroult, rue de Tourville.