New York (AFP). New York épargnée par la tempête, levée de l'interdiction de circuler

Le maire de New York Bill de Blasio a annoncé mardi matin la levée de l'interdiction totale de circuler imposée durant la nuit, la tempête de neige annoncée ayant largement épargné la plus grande ville américaine. "La tempête n'a pas été aussi grave que l'avaient prédit les météorologistes", a déclaré pour sa part le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo. La levée de l'interdiction de circuler dans la ville de New York prend effet immédiatement. Mais New York était toujours privée au réveil de transports en commun, tous arrêtés tard lundi dans la perspective d'un blizzard "potentiellement historique", selon les termes de la météo nationale. Les principales artères étaient dégagées, les chasse-neige ayant travaillé toute la nuit. Il est tombé 16 cm de neige à Central park depuis lundi, selon les relevés du National Weather Center.

