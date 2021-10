« Où s'arrête la liberté d'expression ? », c'est le thème d'un débat public organisé ce mercredi 28 janvier après-midi à Alençon, par le Bureau Information Jeunesse de l'Orne, 3 semaines après l'attentat contre Charlie Hebdo.

Un débat à la Salle Beaudelaire, de 16 à 18h, avec la participation de caricaturistes et de journalistes de la presse locale (Orne Hebdo + Ouest France), et bien sûr de Tendance Ouest. C'est gratuit et ouvert à tous.